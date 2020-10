FOTO Mercato di Rimini, presidio della Municipale per evitare assembramenti

Attualità

Rimini

| 14:30 - 21 Ottobre 2020

Polizia Municipale a presidio del mercato di Rimini.

Questa mattina (mercoledì 21 ottobre) intensi controlli della Polizia Municipale di Rimini per garantire lo svolgimento sicuro e regolare dei mercati rionali. Il presidio ha visto impegnati otto agenti che hanno monitorato tutta l'area e gli oltre 350 banchi, compresa anche l'area interna del mercato coperto. Tante le persone che hanno deciso, anche approfittando della giornata di sole, di concedersi un giro al mercato; ciò nonostante non si sono registrati assembramenti, né affluenze tali da suscitare preoccupazione. Al contrario, nel corso della mattinata non sono state ravvisate particolari difficoltà, sia per l’accesso all’area mercatale, adeguatamente recintata e presidiata per agevolare cittadini e operatori, sia nella gestione del servizio da parte degli ambulanti.



Il servizio di prevenzione, che continuerà anche per gli altri mercati rionali, è necessario per garantire la continuità del pieno rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste dalle norme. Disposizioni accertate, oltre che dalla Polizia Locale, anche dagli stessi operatori commerciali che devono continuare a garantire la loro collaborazione, secondo il sistema di autocontrollo al rispetto di misure di distanziamento sociale.



Il controllo viene fatto anche a cura del personale del C.O.C.A.P. (Consorzio Operatori Commercio Su Aree Pubbliche S.R.L.), incaricato dal Comune di Rimini per la gestione dei mercati, a svolgere le ordinarie operazioni necessarie all’avvio dei mercati e collaborare per garantire il controllo dei distanziamenti ed evitare gli assembramenti di persone.