Al Cinema Tiberio il film su Gauguin con Vincent Cassel

| 13:24 - 21 Ottobre 2020

Vincent Cassel nei panni di Paul Gauguin.

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita da giovedì 22 a domenica 25 ottobre (ore 21, sabato e domenica anche ore 17, biglietti da € 7 ad € 5) il film Gauguin di Eduard Deluc con Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi, Pua-Taï Hikutini e Pernille Bergendorff.

Parigi, 1891. Alla vigilia del suo viaggio per Tahiti, Paul Gauguin ha vissuto tante vite, ha fatto tanti viaggi, ha una moglie danese e cinque figli che non può mantenere. La famiglia decide di restare in Europa, lui di andare via, solo e con la benedizione di Mallarmé. In Polinesia, Gauguin arriva sofferente, maledetto, senza un soldo. È l’ispirazione primitiva che spera di ritrovare lontano dalla Francia, “dove non è rimasto più niente da dipingere”. Sopravvissuto a un infarto, trova un amico nel dottor Vallin e una sposa autoctona in Tehura. Più giovane lui, Tehura diventa la sua musa e la sua ossessione. Incompreso dai suoi contemporanei, vivrà modestamente tra i tahitiani prima di gettare la spugna e ripiegare in Francia.