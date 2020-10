La piazzetta di Corpolò diventa pedonale e sarà rimessa a nuovo

Attualità

Rimini

| 13:07 - 21 Ottobre 2020

Rendering nuova piazza Tituccio di Corpolò.

A dicembre prenderanno il via a Corpolò i lavori di riqualificazione in piazza del Tituccio, che l'amministrazione comunale vuole trasformare da piazza-parcheggio a vero e proprio spazio pubblico a servizio di residenti e attività commerciali, luogo di incotnro e socializzazione. Il progetto è stato approvato ieri (martedì 20 ottobre) dalla giunta comunale, per un investimento di 370.000 euro. Cinque gli interventi: in primis la piazza diventerà pedonale, garantendo comunque gli attuali accessi carrabili. Poi si provvederà alla nuova pavimentazione, all'incremento di aree verdi e alla sistemazione degli arredi, al rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica (installazione di 16 nuovi punti luce e collocamento di una tubazione interrata per il passaggio dei cavi elettrici, per l’utilizzo in caso di eventi e manifestazioni) e alla sistemazione della fontana, che manterrà l'attuale impianto di captazione, ma sarà rifatta la parte fuori terra, con un monolite in pietra bianca di Travertino.



NUOVA VIABILITA' Sarà riorganizzata la circolazione, con ingresso sulla strada laterale e uscita dalla Via Baracchi e con l’istituzione di un senso unico nella strada laterale alla piazza, con direzione verso il parcheggio e il collegamento a Via Caduti del Soccorso Aereo. La piazza sarà leggermente ampliata verso la strada laterale, per permettere il transito dei pedoni verso il parcheggio e le abitazioni poste sul retro, dove sarà anche realizzata una corsia pedonale protetta con fittoni.



PIU' VERDE Per quanto riguarda le opere a verde, sul lato della Via Marecchiese sarà eseguita un’ampia barriera costituita da cinque aiuole che avranno il compito di “proteggere” la piazza dal traffico della strada provinciale Marecchiese. Di fronte agli edifici che si affacciano sulla piazza è inoltre prevista la realizzazione di altre quattro aiuole alberate, più una verso la strada laterale. Saranno inoltre messe a dimora tredici alberature tra tigli, peri da fiore, aceri, lagerstroemie e un ciliegio da fiore. Il progetto prevede l’installazione di nuove panchine, portabiciclette, dissuasori per la delimitazione dell’accesso carrabile alla piazza e dei cestini gettarifiuti.



«L’intervento – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad - si integra con il progetto ‘forese al centro’ che proprio a Corpolò prevede l’installazione di un impianto di videosorveglianza dotato di almeno quattro telecamere a copertura della piazza e del Parco. Una serie di opere dunque in grado di rispondere alle esigenze dei residenti, in termini di accessibilità, sicurezza, qualità urbana».