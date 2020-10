Elezioni 2021 a Rimini, c'è già il primo candidato sindaco: è Mario Erbetta

Attualità

Rimini

| 12:36 - 21 Ottobre 2020

Mario Erbetta primo candidato sindaco di Rimini per le amministrative 2021 (foto da Facebook).



Da consigliere comunale a candidato sindaco il passo è breve. L'avvocato riminese Mario Erbetta rompe gli indugi e annuncia la sua corsa con la «terza via autonomista» alle amministrative di Rimini 2021 con Rinascita Civica e il circolo "Sandro Pertini – Amici dell’Avanti". Inizia così quella che si prospetta come una lunga campagna elettorale in vista del voto.



Eletto nel Partito civico a sostegno di Andrea Gnassi, sindaco uscente al suo secondo mandato, Erbetta è uscito dalla maggioranza nel luglio 2018, seguito a distanza di tempo da Davide Frisoni. Sarebbero in corso confronti con varie forze politiche, anche non attualmente presenti in consiglio, per creare quella che si prosetta una coalizione alternativa alla forza politica al potere. Erbetta ha già puntualizzato a "Il Resto del Carlino" che la sua proposta «non è di centro destra né di centro sinistra».