Coronavirus e manifestazioni, "E' tendoun" rimandata al 2021

Eventi

Rimini

| 11:16 - 21 Ottobre 2020



"E’Tendoun" di Viserbella a Rimini si prende una pausa. Le condizioni attuali non permettono al gruppo operativo di organizzare l’evento natalizio. «É stata una scelta quasi naturale visto l’aumento dei casi e l’oggettiva difficoltà di organizzare la manifestazione in sicurezza, ma soprattutto perché crediamo che in questo momento tutti devono fare la loro parte, evitando situazioni di potenziale contagio. Vogliamo ricordare che lo scorso anno i ragazzi di E’Tendoun hanno donato 6000 euro al progetto margherita dell’istituto oncologico romagnolo, frutto della generosità di tanti volontari e ospiti dell’evento che per 21 giorni ha tenuto compagnia ai cittadini e turisti di Rimini Nord.

Iniziamo a prepararci per natale 2021, con nuove idee e una ritrovata voglia di stare insieme.



I ragazzi di E’Tendoun