Con 55 medaglie il Garden spadroneggia ai campionati nazionali Aics a Riccione

Sport

Rimini

| 09:37 - 21 Ottobre 2020

Tre dei super campioni del Garden ai campionati Aics.

Si è svolto lo scorso weekend il 5º Swimming Games Open, Campionato Nazionale Aics, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione che ha visto il Garden conquistare ben 55 medaglie. Alla manifestazione la Polisportiva ha partecipato con le categorie esordienti A e B, e la squadra Assoluta ottenendo ottimi risultati, tra cui diverse medaglie e record personali e sociali. Oltre ai buoni riscontri cronometrici, ha sorriso alla squadra anche il medagliere, con un totale di 55 medaglie: 18 ori ed altrettanti Campioni Nazionali, 14 argenti e 23 bronzi.



Queste le medaglie conquistate:



Righetti Ginevra 2°nei 50 rana, 3°nei 50 stile e1°nei 50 farfalla; Oldani Thomas 1° nei 100 misti e 2° nei 100 dorso; Leonardi Lorenzo 3° nei 100 dorso,1° nei 200 stile, 2° nei 200 dorso e 2°nei 100 stile;



Villani Niccoló 2° nei 100 rana e 3° nei 200 rana, Ulqinaku Enea 3° nei 50-100-200 rana, Boga Lorenzo



3°nei 200 stile, Rinaldi Giovanni 3° nei 200 farfalla e 200 stile, Casini Liam 1° nei 50 dorso e 50 stile e 2° nei 100 stile, Ferraro Federico 1°nei 100 farfalla,100 dorso e 100 stile,Jin Yangkun 3°nei 100 e 50 farfalla e 1°nei 100 misti, Battazza Lorenzo 2° nei 50 stile e 100 farfalla e 1° nei 50 farfalla, Spinelli Davide 2° nei 50 e 100 stile, 3° nei 50 farfalla e 1° nei 100 farffalla, Tomassini MariaVittoria 1° nei 50 e 100 stile e 2° nei 100 dorso, Signorini Azzurra 3° nei 50 stile e 100 rana, Alessandri Achille 3° nei 50 stile e 100 rana, Cufi Gabriel 2° nei 100 rana, Tomassini Lorenzo 2° nei 100 rana, Genghini Giorgia 1° nei 50-100-200 farfalla e 100 stile, Gomrokchi Shahin 3° nei 100 farfalla, Piccininni Cristian 3° nei 100 dorso, Rinaldi Pierfrancesco 2° nei 50 farfalla e 3° nei 50 stile, Luciani Francesco Maria 3° nei 50 farfalla - 100 misti e 100 stile, Biagini Viola 3° nei 100 misti, Battelli Andrea 3° nei 200 farfalla



In evidenza su tutti la giovane e promettente Giorgia Genghini a pochi decimi dal tempo per i campionati Italiani giovanili, con il personale di 1’06”11 nei 100 farfalla (Record Sociale Assoluto) Tra gli Esordienti A, Jin Yangkun che ottiene un oro nei 100 misti con il suo personale e per gli esordienti B, Federico Ferraro che cala il tris di ori in tutte le sue gare. Particolare soddisfazione nello staff tecnico appena potenziato dall’arrivo dell’ex-Nazionale e Campione Assoluto di nuoto di fondo Gianlorenzo Parmigiani che con Davide Delucca forma una coppia affiatatissima. “Siamo particolarmente contenti di come si sono comportati i ragazzi in vasca: alcuni di loro erano oltre 10 mesi che non gareggiavano ed hanno dimostrato tanta voglia di misurarsi e di stare finalmente insieme dopo tanto allenamento” dichiara Gianlorenzo. “L’arrivo in squadra di molti atleti provenienti dalle squadre vicine ci inorgoglisce e ci sprona ad impegnarci con maggior determinazione” commenta Fabio Bernardi DS della sezione Nuoto Agonistico della Pol Garden Rimini, “ con l’entrata in funzione della nuova vasca poi, gli spazi per diversificare gli allenamenti sono aumentati ponendoci nelle condizioni ideali per pensare ancora più in grande”.