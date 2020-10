Torna il Pedibus per gli alunni delle scuole primarie di Riccione

Attualità

Riccione

| 15:49 - 20 Ottobre 2020

Torna il servizio Pedibus, l'iniziativa che, grazie alla collaborazione dei genitori consente ai bambini delle scuole primarie di Riccione di andare a scuola a piedi e in compagnia dei loro compagni. Come è noto il progetto Pedibus, coordinato da Polizia Municipale e Politiche Educative, oltre a permettere ai bambini di fare un'esperienza formativa e divertente, promuove anche l'esercizio fisico educandoli a muoversi a piedi, valorizza l'aspetto aggregativo ed è volto alla sostenibilità ambientale in quanto toglie dalle strade le auto che più volte al giorno fanno il tragitto casa-scuola. Non solo, quest'anno il Pedibus riveste un'importanza vitale per la scuola in presenza perché recandosi a piedi a scuola, i bimbi entrano nell'edificio direttamente dai cancelli loro dedicati, evitando l'assembramento in strada da più parti sconsigliato. Dall'amministrazione comunale di Riccione è stato rivolto in questi giorni un sentito ed energico invito ai genitori per far sì che il servizio Pedibus prenda sempre più piede per la sicurezza di grandi e piccini. Si ricorda infatti che l'obiettivo quest'anno è mantenere alta la guardia per quanto riguarda il rispetto dei protocolli sull'emergenza sanitaria. E' infatti innegabile che in base dal Dpcm del 18 ottobre, la vigilanza sul distanziamento sarà più stringente e che il trasporto scolastico e scaglionamenti negli ingressi per evitare assembramenti sono misure di prevenzione sanitarie, il mancato rispetto delle quali può comportare sanzioni.

"I bambini, con il servizio Pedibus, hanno l’opportunità di fare movimento, stare assieme agli altri compagni ed esplorare il proprio quartiere da vicino - ha ribadito l'assessore ai Servizi Educati, Alessandra Battarra -. E' un servizio sicuro perché ci sono due genitori a guidare i bimbi, le fermate sono state concordate e prestabilite, lungo un percorso condiviso, con orari fissi e un regolamento da seguire".

Al momento le linee attive sono quelle per Riccione Paese con in partenza dal parcheggio del Cimitero Vecchio direzione al plesso Scuola Riccione Paese; Linea Azzurra: in partenza da viale Toscana adiacente la Residenza Pullé arrivo alla scuola Riccione Ovest di via Alghero;

Linea Indaco: in partenza da via Viggiano direzione scuola Fontanelle ingresso lato monte.