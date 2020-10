Nuova sabbia per la duna invernale del litorale sud di Riccione

Attualità

Il sindaco Renata Tosi e l'assessore Andrea Dionigi Palazzi.

Sono iniziati questa mattina (martedì 20 ottobre) sul litorale sud i lavori per un intervento di consolidamento della duna invernale, con quasi 6 mila metri cubi di sabbia inviata dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale. L'intervento prevede l'apporto di sabbia proveniente dai depositi C.T.R. regolarmente analizzata, autorizzata e vagliata e utilizzata a supporto della duna invernale già realizzata dal Comune per un totale di 5.500 mc sul litorale di Riccione dalla Zona 1 alla Zona 23.

"Tale ultimo intervento - ha spiegato l'assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi - è a totale carico della Regione e ci ha consentito di risparmiare sulla spesa dell'ulteriore vagliatura di tale materiale sabbioso. La sabbia è un piccolo tesoretto che oggi è stato portato in supporto alla duna invernale realizzata dal Comune al fine di aumentare la protezione dei manufatti e della città dalle mareggiate e che risulta quindi essere anche un deposito di materiale già analizzato e disponibile per la stesura e il ripascimento per la stagione 2021".