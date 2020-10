Boccette, il bellariese Daniele Ricci conquista il suo terzo tricolore Master in cinque anni

Sport

Da sx Giampiero Moretti (pres. Fibis Ancona), Loris De Cesari (Cons. Federale), Francesco Andrenacci (Pres Fibis Marche), Daniele Ricci, Dott. Fabio Luna (Pres. Coni Marche) , Pavio Migliozzi (Vice Pres. Federale).

A Passo Ripe di Ancona il Bellariese Daniele Ricci conquista il suo terzo tricolore master alla sua quinta stagione consecutiva di permanenza nella massima categoria eguagliando il record del rimnese Enrico Rosa che vinse nel 2011, 2013 e 2014. Il capolavoro di Ricci quando si è preso la rivincita della finale del 2018 contro il carpigiano Gianni Lugli sconfitto in semifinale al terzo incertissmo set (50-27 29-50 50-37) e poi grazie ad una finale giocata ad altissimo livello ha superato il debuttante Alberto Andruccioli di Cattolica per 3 set a 1 (51-45 50-26 27-57 58-29), nell'altra semifinale Alberto Andruccioli ha surclassato il campionissimo forlivese Iuri Minoccheri per 2 set a 1 (50-8 39-56 50-0).

Al quinto posto si è piazzato Luca Molduzzi di Cesena ed a seguire Angelo Corbetta di Forlì e Alessandro Nadery di Perugia. Retrocedono in prima categoria Marco Mazzarini di Cesena, Cristian Gasperini di Imola, Ivan Bianchi di Macerata, Valentino Cristofori di Ravenna e Simone Cardellini di Ascoli.

Conquistano la promozione master boccette 2020/21 Enrico Rosa di Rimini, Carlo Sandrini di Reggio Emilia e Lorenzo Turroni di Cervia.