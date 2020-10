Trasporto pubblico, Rimini stanzia 40 mila euro per famiglie numerose e under 26

Attualità

Rimini

| 13:01 - 20 Ottobre 2020



Grazie allo stanziamento di quarantamila euro da parte dell’Amministrazione comunale sarà possibile, per under 26 e famiglie numerose, richiedere agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale. Si tratta di di agevolazioni per i titoli di viaggio del trasporto pubblico locale, legate al reddito e accertate attraverso ISEE, così suddivise:

Under 26: sconto del 15% sulla tariffa nuova in vigore post manovra, per le famiglie che hanno un reddito ISEE fino ad euro 25.000,00; dalla terza zona inclusa in poi oltre all'agevolazione del 15% si prevede un contributo forfettario pari a € 40,00

la gratuità per l'abbonamento dal terzo figlio pagante in poi per famiglie numerose, indipendentemente dal reddito ISEE



Una misura che si accompagna e si integra a quelle già attive per altre fasce di età, dagli alunni agli anziani.



“Sono interventi mirati – come sottolineato dall’amministrazione comunale – per sostenere, attraverso una politica tariffaria intelligente e stimolante e tramite un miglioramento del servizio, e far crescere il servizio agendo su tutti i piani, da quello finanziario a quello educativo e culturale. L'approccio è quello di un cambio culturale attraverso diversi strumenti, come quelli presentati oggi, oppure la gratuità permanente offerta ad alcune fasce di età, quelle dell’infanzia, nell’ottica di promuovere una nuova e diversa propensione all’utilizzo del mezzo pubblico”