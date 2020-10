Basket, Nts Riviera Rimini è pronta per la nuova stagione 2020/21

Sport

20 Ottobre 2020



Dopo la brusca interruzione dello scorso febbraio, NTS Riviera Basket Rimini ritorna ai ranghi di partenza della nuova stagione del campionato nazionale di serie B FIPIC 2020/21 con una formazione rinforzata e pronta a fare la voce grossa con serie ambizioni di giocarsela alla pari con tutti. Rinnovati gli sponsor, primo fra tutti NTS Informatica che griffa le divise della nuova stagione, registriamo la riconferma del collaudatissimo gruppo storico guidato dall’ottimo allenatore-giocatore Angelo Loperfido ai quali si aggiungono tre nuovi innesti che andiamo a presentare:



Tommaso Mazzotti: è una matricola assoluta, nato nel 1998 a Ravenna, vive a Russi, si è cimentato nel nuoto per 8 anni ed è alla prima esperienza col basket in carrozzina, sta rincorrendo i nuovi compagni per raggiungere rapidamente il necessario livello tecnico che lo renda competitivo. Giocherà con la maglia #98.



Marco Venzon: nasce nel 1987 a Rimini che lascia a 18 anni per vari paesi europei e si laurea a Londra. Impegnato nello studio delle migliori tecniche nel mondo, ad oggi è il primo formatore italiano ad unire crescita personale e spirituale per aiutare le persone a trasformare in maniera semplice, radicale e definitiva la propria vita. Adora lottare su ogni pallone con gli amici del Riviera Basket Rimini. Giocherà con la maglia #33.



Samadi Abdelkhalak: nato in Marocco nel 1984, ottimo ed esperto giocatore di basket in carrozzina, l'uomo alto, l'uomo d'area indispensabile per disputare un campionato di eccellenza. Ha già giocato a Reggio Calabria e Bari distinguendosi per l’ottimo bottino di punti realizzati ma anche rispettando il rapporto di stima e di amicizia tra gli atleti deciso a credere e contribuire al progetto sportivo di Riviera Basket Rimini. Giocherà con la maglia #5.



Questa la formazione completa di NTS Riviera Basket Rimini: #4 Angelo Loperfido; #5 Samadi Abdelkhalak; #6 Giuliano Bonato, #7 Mirco Acquarelli; #9 Miscel Forgione; #10 Raik Adil; #11 Giuseppe Di Pietro; #13 Cristiano Pozzato; #14 Tatyana Gema Rodriguez; #15 Stefano Martinini; #21 Andrea Rossi; #33 Marco Venzon; #55 Antonino D’Aietti; #91 Andrea Gardini; #98 Tommaso Mazzotti.



La squadra si allena intensamente già dallo scorso settembre alla palestra Carim che sarà ancora il campo di gara ufficiale della stagione che avrà inizio il 21/11/2020 con due trasferte consecutive. L’appuntamento per la prima casalinga sarà il 6 dicembre alle ore 15.