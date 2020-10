Nuova questura a Rimini, si sposta l'ufficio immigrazione

Attualità

Rimini

| 12:22 - 20 Ottobre 2020

Grazie al trasferimento nella nuova sede della questura di Rimini in piazzale Bornaccini, la polizia di Stato comunica che l’accesso agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini è consentito esclusivamente al mattino, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13. Dal 15 ottobre il call center è attivo esclusivamente nelle giornate di, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Fino al 22 ottobre, allo scopo di evadere gli appuntamenti già assegnati dallo "Sportello Amico" del gestore Poste Italiane S.p.A., l'Ufficio resterà aperto anche al pomeriggio, nelle sole giornate di LUN, MER e GIO, dalle 14.30 alle 17.00, ad esclusione degli sportelli della IV Sezione (Asilo Politico). A coloro che hanno inoltrato l'istanza per il C.d. "permesso di soggiorno elettronico" dallo "Sportello Amico" del gestore Poste Italiane S.p.A., il gestore stesso comunicherà la data e l'orario della prima convocazione. Quando il titolo sarà pronto e posto "in consegna" riceveranno un SMS con la data e l'orario in cui accedere all'Ufficio Immigrazione, per il ritiro dello stesso.Per il deposito delle istanze per i permessi di soggiorno cartacei, invece, l'appuntamento per la prima convocazione dovrà essere richiesto al CALL CENTER. Per il ritiro dei medesimi titoli, che dalla verifica sul portale https://questure.poliziadistato.it/stranieri risultano "in consegna", si accede senza appuntamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Qualsiasi informazione dovrà essere richiesta al CALL CENTER o, in alternativa, potrà essere richiesta all'indirizzo P.E.C.: immigr.quest.rn@pecps.poliziadistato.it, avendo cura di specificare le generalità complete dell'interessato al procedimento amministrativo ed allegando copia del passaporto, del titolo eventualmente già posseduto, nonché delle ricevute di spedizione del KIT postale.