Latitante da un mese, la polizia lo arresta a Rimini: lo attendono 6 anni per violenza sessuale

| 12:07 - 20 Ottobre 2020

Durante il normale servizio di controllo del territorio, una volante in transito ieri lungo via Tolemaide a Rimini ha notato l'atteggiamento guardingo di un giovane che camminava in senso opposto e ha così invertito il senso di marcia per raggiungerlo e controllarlo. Si trattava di un 29enne marocchino, irregolare sul territorio italiano, che alla vista della manovra ha accelerato e tentato la fusa oltre una recinzione, invano. Dopo un inseguimento di corsa in campagna, gli operatori lo hanno preso e hanno potuto procedere agli accertamenti: si è scoperto così che sulla sua testa pendeva un'ordinanza di cattura datata 16 ottobre, con contestuale traduzione in carcere, per scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione in carcere per i reati di violenza sessuale (commessa nel 2016), resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento (commessi nel 2018), rapina (commessa nel 2017) e furto (commesso nel 2012).



La violenza sessuale è avvenuta il 30 dicembre 2016, quando una giovane ha deciso di andare a trovare la zia presso il campo nomadi di via Islanda. Nel tardo pomeriggio la zia e la nipote 30enne avevano deciso di recarsi in stazione, dove si sono intrattenute con due cittadini marocchini a bere alcolici. Sulla via del ritorno la zia ha iniziato a litigare con uno dei due e l’altro uomo, l’odierno arrestato, ha invitato la nipote ad appartarsi con lui. Dopodiché, una volta accertato che erano lontani da occhi indiscreti, ha violentato la giovane, che alterata dall'alcol è stata del tutto incapace di reagire, difendersi o chiedere aiuto. Stremata, alla fine è svenuta. Svegliatasi l’indomani mattina è ritornata al campo nomadi dove ha trovato ad aspettarla il marito e la zia. Dato l’insolito comportamento della giovane, all’ennesima richiesta di cosa fosse accaduto, la stessa ha raccontato la violenza subita. La ragazza è stata convinta dal marito e dalla zia a denunciare l’accaduto alla polizia di Stato e il 4 dicembre è riuscita a trovare il suo violentatore e a denunciarlo. Ieri, con la carcerazione del 29enne è stata posta fine alla sua latitanza.