Dal primo dicembre nuovo volo nazionale Rimini-Napoli con Ryanair dall'aeroporto Fellini

| 11:15 - 20 Ottobre 2020



Ryanair aggiungerà una nuova rotta nazionale che collegherà l'aeroporto Fellini di Rimini con l'aeroporto Niutta di Napoli-Capodichino dal primo dicembre, con due frequenze settimanali. I clienti potranno così prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l'equipaggio. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli 9,99 euro per viaggi dal primo dicembre fino alla fine di febbraio. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre solo sul sito web Ryanair.com.

L'Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair. Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato di AIRiminum 2014, ha dichiarato: «Siamo particolarmente contenti di poter annunciare, in un momento così complicato, questa nuova rotta per Napoli insieme al nostro partner Ryanair a partire dal prossimo dicembre. Riteniamo che, condizioni sanitarie permettendo, tale rotta risulterà strategica per il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità del territorio romagnolo creando ex novo un importante ponte verso una regione altrettanto ricca di contenuti. Crediamo sia questo il momento giusto in cui uno strumento centrale per la mobilità e per il turismo del territorio come l’aeroporto debba contribuire con un deciso segnale di ottimismo per il futuro, decidendo di investire in maniera importante sia per questa rotta invernale che per quelle che Ryanair riuscirà a garantirci per la prossima stagione estiva 2021».