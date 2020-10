Santarcangelo: malumori per la chiusura mattutina del traffico in via Giordano Bruno

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:34 - 20 Ottobre 2020

Sosta selvaggia in viale Mazzini.



Con l’ingresso di alcune sezioni della scuola elementare Pascucci su via Giordano Bruno a Santarcangelo «sarebbe giusto prevedere la messa in sicurezza della strada per l’incolumità dei ragazzi e dei genitori, ma la chiusura della via alle ore 7.20 non sembra appropriata e sta alimentando malumori tra i residenti e tra i gestori delle attività adiacenti». Comincia così la critica del consigliere leghista Gabriele Stanchini nei confronti della scelta dell'amministrazione di blindare la via, quando «sarebbero sufficienti due agenti della municipale nei 15/20 minuti a ridosso dell’ingresso degli alunni senza chiudere al traffico tutta la via. Questa scelta per conclude crea gravi disagi a residenti e attività commerciali oltre che problemi di viabilità lungo viale Mazzini dove la sosta selvaggia nei venti minuti mattutini è consentita senza alcun controllo».



Alle parole del consigliere si aggiungono quelle di Andrea Berardi, titolare dell’Altamarea Cafè: «Le attività adiacenti al centro cittadino non si sentono abbastanza aiutate dall'amministrazione: basterebbe rivalutare e la chiusura della via perché un ora di chiusura ci comporta notevoli disagi, soprattutto in un orario in cui il bar sarebbe, di norma, molto affollato. Speriamo che venga rivista questa chiusura, magari riducendone la durata, nel più breve tempo possibile»