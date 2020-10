Chiama il 112 e fa arrestare lo spacciatore 33enne di Cattolica

Cronaca

Coriano

| 09:21 - 20 Ottobre 2020

Esempio dai contorni virtuosi è la chiamata anonima pervenuta nel tardo pomeriggio di lunedì al 112 da parte di un cittadino, per segnalare l'attività di spaccio proprio davanti ai suoi occhi. L'accurata descrizione del soggetto ha permesso alla gazzella partita da Cattolica di individuare subito lo spacciatore, un 33enne pregiudicato, volto noto ai militari, che si aggirava per le vie della città e il cui abbigliamento corrispondeva esattamente alla descrizione fornita dal chiamante. Una volta fermato, l’uomo non ha nascosto il suo fastidio per la presenza dei carabinieri assumendo un atteggiamento nervoso e di palese agitazione, inducendo così i militari ad approfondire gli accertamenti e a chiedergli se detenesse qualcosa di illecito sulla sua persona.



In un lampo di apparente collaborazione, l’uomo ha così estratto dalla tasca un coltello a serramanico di tipo proibito credendo che i carabinieri si sarebbero accontentati, ma così non è stato: il rinvenimento della lama ha consentito di approfondire la perquisizione e di verificare che il 33enne portava addosso 5 dosi di cocaina pronte allo spaccio, per un totale di 5.2 gr. Per questo motivo è stato subito dichiarato in arresto e accompagnato ai domiciliari al termine delle formalità di rito, in attesa della celebrazione del direttissimo.