Market della droga a Montescudo-Montecolombo: i carabinieri arrestano un 22enne del posto

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 09:20 - 20 Ottobre 2020

La droga sequestrata al giovane di Montescudo.

Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della stazione di Coriano hanno arrestato un giovane 22enne residente a Montescudo-Monte Colombo, già gravato da piccoli precedenti in materia di stupefacenti. Il giovane era stato visto diverse volte per le vie del paese e insospettiti dal suo fare guardingo, i militari hanno aspettato che tornasse nuovamente in quel centro per pedinarlo. Dopo circa un’ora di osservazione, è stato fermato per i dovuti controlli.



Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha cominciato a mostrare subito segni di evidente difficoltà, tanto da indurre gli investigatori a incalzarlo con le domande e a decidere di procedere nei suoi confronti ad una approfondita perquisizione domiciliare che ha presto spiegato il motivo di tanta agitazione: nascosti all’interno della propria camera circa 80 grammi di marijuana pronta ad essere suddivisa in dosi da spacciare e, come se non bastasse, anche 20 grammi di hashish, anche questi destinati alla vendita a terzi. Con il ritrovamento del bilancino di precisione e del materiale utile al confezionamento, i militari hanno chiuso il cerchio e raccolto tutti gli elementi necessari a configurare nei suoi confronti l’ipotesi accusatoria di detenzione ai fini di spaccio di sostanze di stupefacenti, per la quale il ventiduenne è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della vompagnia di Riccione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.