Calcio giovanile, Rimini: la Juniores passa a Crema 0-2 con reti di Canini e Accursi

18:40 - 19 Ottobre 2020

Uno dei due tecnici della Juniores del Rimini: l'altro è Lorenzo Magi.

La Juniores di Cinquetti-Magi torna da Crema con un risultato positivo, ottenuto al cospetto di un avversario aggressivo e tenace. Dopo un prima parte di gara in cui le squadre si studiano, sul termine della prima frazione arrivano i goals: Aprea recupera palla ed innesca Canini che anticipa l’uscita del portiere di casa ed insacca. Quattro minuti più tardi Accursi, ben servito da Caldari, dribbla il diretto avversario e infila nuovamente l’estremo di casa. Seconda frazione di gara intensa, ma che termina senza reti per qualche imprecisione di troppo in fase conclusiva dei biancorossi. E’ la seconda vittoria per la Juniores dopo il 6-0 in casa al Mestre.

JUNIORES

Crema – Rimini 0-2

RIMINI: Lazzarini, Drammis, Mengucci, Travagliati (35’ st. Bianchi), Tiraferri, Caldari, Ulloa Brito, Aprea (18’ st. Bonetti), Canini, Montebelli, Accursi (15’ st. Barbatosta). A disp. Mancini, Allenatori: Cinquetti - Magi

Reti: 37’ pt Canini, 41’ pt Accursi

UNDER 17 ELITE

VIS MISANO - RIMINI 1 – 2

Quella andata in scena a Misano è stata una partita a due facce per i biancorossi: nel primo tempo il rigore sbagliato da Bianchi al 12′ e otto minuti più tardi la rete del vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La prima frazione si chiude con il pareggio di Pozzi, bravo a sfruttare un errore difensivo dei biancoazzurri. Nel secondo tempo entra in campo un Rimini determinato che crea numerose occasioni e schiaccia il Misano nella propria metà campo: al 20′ è molto bravo Barbatosta a concludere in rete una bella azione.

"L'avvio è stato positivo con due vittorie, la squadra si allena bene e con impegno e c'è un approccio positivo - commenta Lorenzo Magi, uno dei due allenatori della squadra - ora dobbiamo continuare su questa strada. Prossimo appuntamento in casa sabato alle ore 15,30 contro il Sasso Marconi, lo stesso avversario della prima squadra il giorno seguente.

UNDER 15

RIMINI - SAMPAIMOLA 4 – 1

Seconda partita dei ragazzi dell’Under 15 e seconda vittoria contro il Sanpaimola fissata da una tripletta di Hassler e dalla marcatura di Sposato. Primo tempo giocato con buona Intensità anche se con qualche errore individuale, mentre nella seconda frazione i biancorossi controllano agevolmente la gara.