Interesse composto: cos’è e come funziona

Attualità

Nazionale

| 08:17 - 27 Ottobre 2020

L’interesse composto è un importante strumento finanziario utilizzato dai trader professionisti per i loro investimenti. In questo articolo andremo ad analizzare cosa sia esattamente questo interesse composto e come sfruttarlo per far fruttare i propri risparmi.

Infatti l’interesse composto permette di moltiplicare i propri risparmi se usato correttamente, a differenza dell’interesse semplice che invece permette di investire una data somma di denaro in cambio di una futura somma di interesse prestabilita che verrà consegnata all’investitore ad una data prestabilita.

Vediamo quindi cos’è e come si calcola l’interesse composto e come funziona.

Che cos’è l’interesse composto

L’interesse composto è uno strumento finanziario che permette di aggiungere interessi alla somma principale di un prestito o di un deposito, dunque si tratta di interessi su interessi. È un’arma a doppio taglio: infatti chi lo guadagna ne trae tantissimo vantaggio,ma per chi lo perde il debito è veramente molto elevato.

L’interesse composto è detto anche “capitalizzazione composta” e si basa su una crescita di interesse esponenziale, a differenza dell’interesse semplice che ha una crescita lineare. È un interesse che si basa molto sulla crescita nel tempo. Infatti possiamo prendere ad esempio la figura del cosiddetto “oracolo di Omaha”, cioè Warren Buffet che ha cominciato con gli investimenti a 14 anni e ha visto crescere il suo patrimonio enormemente negli anni.

Facciamo però un esempio pratico per capire come questo interesse composto frutti nel tempo. Ipotizziamo di voler ottenere un rendimento del 10% dopo aver investito 10000 euro. Il calcolo su dieci anni sarà il seguente:

Ipotizzando quindi un rendimento ad esempio del 10%,, ed immaginando un investimento pari a 10000 € in un fondo, ecco il risultato che otterremo:

Primo Anno: 10000 € + 1000 € di Rendimento = 11000 €

Secondo Anno: 11000 € + 110 € di Rendimento = 12100 €

Terzo Anno: 12100 € + 1210 € di Rendimento = 13310 €

Quarto Anno: 13310 € + 133,100 € di Rendimento = 14641 €

Quinto Anno: 14641 € + 1464,1 € di Rendimento = 16105,1 €

Sesto Anno: 16105,1 € + 1610,5 € di Rendimento = 17715,6 €

Settimo Anno: 17715,6 € + 1771,5 € di Rendimento = 19635,6 €

Ottavo Anno: 19635,6 € + 1963,5 € di Rendimento = 21599,1 €

Nono Anno: 21599,1 € + 2159,9 € di Rendimento = 23759 €

Decimo Anno: 23759 € + 2375,9 € di Rendimento = 26164,9 €

Notiamo che in dieci anni l’investimento è praticamente triplicato, dato che l’interesse composto ha la caratteristica di crescere nel tempo. È quindi un vero e proprio investimento a lungo termine, dunque i risultati iniziali che possono sembrare scoraggianti non devono mai allarmare l’investitore. È importante guardare sempre al futuro.

Per calcolare quanti anni occorrono per raddoppiare l’investimento, basta utilizzare la regola del 72. In base a questa regola basta dividere il numero 72 per il tasso di interesse e il risultato saranno gli anni necessari al raddoppio. Ad esempio, se investiamo 200 euro con un tasso di interesse composto del 9% all’anno, operazione sarà 72:9=8. Saranno necessari otto anni a raddoppiare l’investimento.

Come si calcola l’interesse composto

Per calcolarlo abbiamo una formula precisa, che è: IV=CP(1+Y)^X

dove IV è il valore dell’investimento dopo X anni, mentre CP il capitale iniziale. Y è espresso in percentuale.

In realtà esistono tre tipologie differenti di interesse composto: l’interesse composto discontinuo annuo, l’interesse composto discontinuo convertibile e ‘interesse composto continuo o matematico.

È importante ribadire che più continua l’investimento, più è duraturo negli anni e più questo frutterà se nel nostro esempio abbiamo calcolato che per ottenere un raddoppio dell’investimento erano necessari otto anni, vien da se che l’investimento con questo tipo di interesse deve essere accompagnato dalla giusta dose di pazienza e perseveranza.