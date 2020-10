Venerdì sciopero di 4 ore al trasporto pubblico locale

Attualità

Rimini

| 18:16 - 19 Ottobre 2020



L’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero regionale di 4 ore del trasporto pubblico locale nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020. Dalle ore 17:00 alle ore 21:00 non sarà assicurato il normale svolgimento del servizio sul bacino di Rimini. Nella stessa fascia oraria potrebbe non essere garantito il servizio nelle biglietterie. Tra i motivi all’origine dell’astensione lavorativa la tutela della salute e la sicurezza di lavoratori e della collettività, le misure a sostegno dei lavoratori del tpl e la ripubblicizzazione dei servizi essenziali. Ad analoga precedente iniziativa di sciopero dello scorso 18 giugno 2020, l’adesione nel bacino di Rimini era risultata dell’11,54%. Start Romagna, nello scusarsi sin da ora per i disagi che saranno provocati dallo sciopero del personale, assicura massimo impegno per limitarli al massimo.