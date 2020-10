Montecolombo: Francioni vince anche la penultima prova del Caveja Bike Cup

Sport

Montescudo-Montecolombo

| 18:06 - 19 Ottobre 2020

Caveja Bike Cup a Montecolombo di Rimini.

Marco Francioni (Frecce Rosse) vince anche la penultima prova del Caveja Bike Cup a Montecolombo di Rimini. In una splendida giornata baciata dal sole, 130 atleti si sono sfidati su un tracciato da 5 stelle classificato come XCO per la sua difficoltà. Con il rigoroso rispetto delle norme anti Covid, l’evento ha visto come da programma due partenze separate per evitare gli assembramenti. La GARA1 è stata dominata da Gessi Andrea (Valle del Conca) che dal primo all’ultimo chilometro ha guadagnato e controllato la corsa sui rispettivi avversari Pierantoni Simone (H3o Race Team) e Bartolini Sauro (Errepi Team). Tra gli Esordienti ha vinto Novino Cristian (Valle del Conca), tra gli allievi Montanari Diego (Valle del Conca) e tra gli juniores Penserini Elia (Team Bike Valconca). Tra le donne assolo di Gianotti Vanessa (San Marino Mtb). (Comunicato Stampa Bike-Advisor).



Classifiche Gara1

1) 00:53:38 Gessi Andrea Valle Del Conca M4

2) 00:55:09 Pierantoni Simone Asd H3o Race Team M4

3) 00:56:18 Bartolini Sauro Errepi Team M4

4) 00:56:29 Rossi Mario H3o Racing Team M6

5) 00:56:32 Cellauro Andrea Black Road Villa Verucchio M4





Classifiche Gara2

1) 01:00:54 Francioni Marco Frecce Rosse Rimini Mt

2) 01:02:16 Sbrocca Giacomo Zero E Mezzo Racing Team Mt

3) 01:02:54 Collini Francesco Team Essere M1

4) 01:04:11 Capece Mattia A.S.D. Dorobike Team M2

5) 01:04:33 Patuelli Pietro Imola Bike Mt