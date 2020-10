Scontro auto bici sulla Marecchiese: ciclista 70enne trasportato in elisoccorso all'ospedale

Cronaca

Rimini

| 17:51 - 19 Ottobre 2020

Elisoccorso, foto di repertotio.

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi (lunedì), in località Spadarolo di Rimini, nel tratto della Marecchiese sp258 all'altezza dell'incrocio con via Mavoncello. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'auto e un ciclista di 70 anni, che durante l'impatto ha sbattuto violentemente per terra. L'esatta ricostruzione del sinistro sarà effettuata dagli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi. Le condizioni del 70enne, sono subito apparse grave. È stato trasportato su un elisoccorso che lo ha portato al "Bufalini" di Cesena, dove è arrivato in codice rosso.