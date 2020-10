Rimini Calcio, debutto coi fiocchi per l'ex Arlotti: gol del pari del Monopoli. Gerardi firma col Gubbio

Sport

Rimini

| 17:44 - 19 Ottobre 2020

Federico Gerardi e Scotti Arlotti in azione in maglia biancorossa.

Domenica di festa per l'ex attaccante biancorosso, Scott Arlotti. E' andato a segno col Monopoli contro la Turris (1-1) in trasferta, con una girata di destro nel cuore dell’area all’altezza del disco del rigore. Un tiro forte e preciso a nove minuti dalla fine. Arlotti è entrato dalla panchina, per lui all'esordio assoluto per un infortunio muscolare che l'ha tenuto a lungo fermo facendogli saltare anche la Coppa Italia. Arlotti è entrato dalla panchina a 29’ della ripresa al posto di Guiebre, altro ex biancorosso. Mercoledì match casalingo contro il Bari.

L’attaccante ex Rimini Federico Gerardi, in predicato di andare al Siena, ha firmato in giornata per il Gubbio, domenica sconfitto in casa dal Cesena. E’ il secondo ko interno per la squadra umbra. Già mercoledì sarà disponibile per il turno infrasettimanale stante le assenze di Gomez e Pasquato.

Ricordiamo che un altro attaccante ex Rimini, Ettore Mendicino, ad ottobre si è accasato alla Paganese (2 punti, quartultima a pari punti con la Casertana), sconfitta domenica in casa della Vibonese 5-2 (debutto al 1’ della ripresa). Nella Paganese milita anche il centrocampista frumeno Daniel Onescu.

Il difensore esterno Sedrick Mbuyamba Kalombo è finito al Foggia (3 presenze), più indietro nel tempo si sono accasati al Piacenza il centrocampista Antonio Palma (biennale) e il difensore Roberto Codromaz alla Juve Stabia.