Nuovo decreto, riprendono i consigli comunali a distanza: primo Verucchio martedì sera

Alla luce dell’ultimo Dpcm emanato dal governo nella giornata di domenica 18 ottobre, il consiglio comunale di Verucchio già convocato per domani martedì 20 ottobre alle 20.15 si svolgerà in modalità online e non all’interno del municipio come da consuetudine. I consiglieri si collegheranno alla piattaforma ad hoc e si pronunceranno in videoconferenza su un ordine del giorno che fra le altre cose prevede alcune variazioni di bilancio, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2021-2022-2023, la convenzione per il servizio di segreteria comunale fra Verucchio e Poggio Torriana e l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Bassa Valmarecchia.