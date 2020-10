Grosso pino inclinato, pericolo caduta all’interno di un dehor

Attualità

Rimini

| 16:14 - 19 Ottobre 2020

Pino pericolante in via Tiberio.

Lunedì mattina, a seguito di segnalazione ricevuta dai Vigili del Fuoco, il personale di Anthea è intervenuto per verificare la stabilità del pino all’interno del dehor del Ristorante La Marianna al Borgo San Giuliano.

La pianta è da tempo sotto osservazione per via dell’inclinazione del fusto. Nei giorni scorsi, di concerto con l’Amministrazione e mettendo al corrente il gestore del ristorante, s’era deciso di procedere ad una prova speciale per verificarne la stabilità.

Oggi la pianta ha manifestato ulteriore peggioramento dell’inclinazione con un ulteriore leggero movimento.

Si è reso quindi necessario e urgente procedere ad una prima fase di alleggerimento della chioma, al fine di attenuare il peso ed eliminare il pericolo. Nei prossimi giorni, in accordo con il gestore del ristorante, sarà necessario procedere alla rimozione del tronco.