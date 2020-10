Boccette A1, Bt Bussecchio ipoteca il primo posto: Taverna Verde staccato di sei punti

Sport

Rimini

| 15:02 - 19 Ottobre 2020

In serie A1 si è giocata la 26esima giornata.

Il derby forlivese della ventiseiesima giornata del campionato regionale di biliardo boccette consegna al Bt Bussecchio un vantaggio di quattro punti sul Leon D’Oro Molinella a otto giornate dal termine. Le prime due sono le vincitrici degli scontri diretti incrociati fra le quattro squadre in lizza per il titolo; battuta d’arresto pesante per Taverna Verde Forlì ora ricacciato indietro a sei punti di distanza anche perché perde l’imbattibilità che durava da oltre un girone e tonfo che sa di resa per Manuel Caffè Bocciofila in casa del Molinella. Allegato Foto dei campioni in carica del Bt Bussecchio

Tabellini:

B.T. Bussecchio Forlì – Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì 4 – 2 (p.t. 3-0)

D. Calubani e R. Batani contro M. Bonini e A. Bandini 80-67, I. Minoccheri c M. Cicali 101-89, L. Versari e M. Morri c A. Galli e F. Perugini 90-60, D. Ricci c G. Peruchetti 57-107, E. Rosa c C. Leonardi 101-83, C. Protti c A. Corbetta 84-103.

Leon D'Oro Molinella – Manuel Caffè Bocciofila Imola 5 – 1 (p.t. 3-0)

A.Pinardi e A. Scarselli c A. Bacci e D. Cortecchia 86-60, F. Corradini c V. Cristofori 101-94, P. Vitelli e A. Monti c M. Zoffoli e A. Stella 81-77, A. Messori c C. Sandrini 77-107, L. Cardinali c GL. Naldi 101-52, GL. Dolzani c L. Principi 102-94.

Circolo Sport Ravenna – Pronto Poster Settecrociari Cesena 2 – 4 (p.t. 2-1)

D. Benedetti e D. Lelli c F. Ricci e M. Morosi 68-80, L. Mini c R. Bassenghi 102-94, F. Benedetti e S. Cardellini c S. Casadei e M. Foiera 80-73, M. Gentilini c J. Magnani 41-102, A. Nadery c M. Fabbri 67-109, M. Grilli c B. Cicognani 87-100.

Clai Sasso Morelli – President Park Ronco 4 – 2 (p.t. 3-0)

S. Bagli e W. Cantelli c C. Graffieti e C. Bartolini 80-70, A. De Antonis c F. Ferri 102-61, L. Molinaro e A. Sandri c R. Romualdi e G. Sacchetti 83-48, M. Brusa c M. Vanin 102-81, L. Turroni c V. Cardone 63-107, R. Zanelli c M. Fantini 91-107.

Hidra RSM Sire Codifiume – Camo Maris Cantonese 3 – 3 (p.t. 1-2) M. Romualdi e F. Visentin c F. Ghelfi e C. Bondavalli 69-81, M. Celio c T. Bovo 105-64, F. Muzzarelli e B. Zanardi c M. Iaccarino e S. Vezzalini 61-80, M. Morelli c F. Campeggio 77-104, L. Draghetti c A. Pavarotti 105-58, D. Sgargi c S. Copelli 100-44.

Andrea Costa Carpi – L'Artista Caffè Argenta 5 – 1 (p.t. 2-1) L. Montorsi e F. Golinelli c L. Ravaglia e L. Lenini 82-34, G. Lugli c V. Ambrosecchia 101-71, D. Andreotti e G. Golinelli c D. Morini e D. Melideo 66-82, P. Bortolotti c F. Giustiniani 100-95, D. Degli Esposti c M. Vassura 106-86, A. Panzeri c S. Camprincoli 104-88.

Tex Master Novellara – Bbzo Cafè Villanova 6 – 0 (p.t. 3-0) Per Forfait

Cava Rivalta Forlì – Birra di Paolino Riccione 0 – 6 (p.t. 0-3) Per Forfait

Capitan Bagati Bellaria – Caserme Rosse Bologna Rinviata

Classifica:

B.T Bussecchio Forlì punti 64, Leon D'Oro Molinella punti 60, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì punti 58, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 57, Clai Sasso Morelli punti 47, Circolo Sport Ravenna e Tex Master Novellara punti 44, Capitan Bagati Bellaria punti 41, Bbzo Cafè Villanova punti 37, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 36, Andrea Costa Carpi punti 27, President Park Ronco punti 26, L'Artista Caffè Argenta e Camo Maris Cantonese punti 24, Birra di Paolino Riccione punti 23, Hidra RSM Sire Codifiume punti 17, Caserme Rosse BO punti 14, Cava Rivalta Forlì punti 7.