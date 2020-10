Coronavirus a San Marino, sul Titano 36 malati da Covid-19, 4 i ricoveri in ospedale

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:17 - 19 Ottobre 2020



L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento dei dati dell’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino. I casi totali in Territorio sono 766, di cui: 36 positivi, 42 decessi e 688 (+3) guariti. Rispetto all’ultimo aggiornamento del 15 ottobre, si segnalano 7 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2, e 3 persone guarite.

L’età media delle persone positive è di 43 anni.



Tra le persone positive, quattro si trovano ricoverate in ospedale. In un caso si tratta di una cittadina di nazionalità ucraina di 60 anni, ricoverata nel reparto di Semintensiva, ma in condizioni stabili e con respiro autonomo. Negli altri tre casi si tratta di due donne e di un uomo (rispettivamente di 82, 76 e 54 anni) ricoverati nelle stanze di isolamento in Medicina con un quadro prevalentemente polmonare. Al momento quindi non si è resa necessaria l’apertura del reparto Covid, che resta al momento chiuso, ma pronto all’utilizzo.

Le quarantene attive sono 63.



Al 18 ottobre 2020 sono stati eseguiti 23.102 test sierologici e 8.604 tamponi molecolari.