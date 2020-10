Chiusura di vie e piazze a rischio assembramento, Gnassi: "Solito scaricabarile"

Attualità

Rimini

| 14:09 - 19 Ottobre 2020



Sono in corso proprio in queste ore colloqui e confronti tra Anci, Governo e Regioni sulle come attuare il nuovo Dpcm, formalizzato nella notte. La Regione ha convocato per lunedì sera un incontro con i Comuni capoluogo e le Province per definire l’operatività delle nuove indicazioni governative. «L’impressione è che ci si eserciti su uno scaricabarile, peraltro di completa inapplicabilità fattuale, sul tema della chiusura di vie e piazze a rischio assembramento», lamenta il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. «La questione complessa che va affrontata organicamente se non vuole si vuole far diventare solo un vuoto slogan o peggio una palla da lanciare senza rete nel campo dei sindaci italiani. Chi controlla le piazze? Chi dispone le obbligatorie verifiche dal punto di vista sanitario? Così si rischiano caos e inapplicabilità. Se la ratio di questo provvedimento è intervenire sulle aree affollate, gli interventi geolocalizzati devono scaturire da confronti operativi articolati per affrontare tutti gli aspetti della questione (lavoro, scuola, tempo libero). I Cosp sono strumento già esistente e idoneo. Per essere applicati con efficacia, provvedimenti e misure devono essere presi almeno a livello sovracomunale, perché l’efficacia degli stessi è direttamente proporzionale all’omogeneità territoriale. Le decisioni debbano essere assunte in sede collegiale, sulla base di analisi di tutte le componenti che conducano a scelte di responsabilità cui nessun sindaco, io per primo, si è sottratto e si sottrarrà.



L’altra questione sul piatto è la proposta di manifestazione di sabato 24 ottobre in piazza Cavour a Rimini: «Il Dpcm proibisce fiere, congressi, convegni, sagre nella logica di evitare manifestazioni pubbliche a rischio assembramento, mi pare una questione del tutto logica e auspicabile non far svolgere l’iniziativa del prossimo sabato. Chiederò questo a prefetto e questore».