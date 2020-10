Ruba alcolici alla Conad, 36enne sorpresa dalle telecamere di videosorveglianza

Cronaca

Rimini

| 13:39 - 19 Ottobre 2020



Stava cercando di rubare alcune bottiglie dagli scaffali degli alcolici del Conad di via Fiera rimuovendo l'etichetta anti taccheggio, ma i suoi movimenti hanno insospettito i vigilanti, che la stavano tenendo d'occhio anche grazie alle telecamere di sorveglianza, tanto da coglierla praticamente in flagranza una volta intervenuti mentre lei cercava di liberarsi del bottino nel frigo della carne. La 36enne bresciana, con diversi precedenti per furto e droga, è stata poi fermata dagli agenti della polizia locale in borghese, identificata e segnalata a piede libero.