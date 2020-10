Festival della cultura tecnica a Poggio Torriana, incontro online sul tema della Resilienza

Eventi

Poggio Torriana

| 12:46 - 19 Ottobre 2020

L'assessorato all'Istruzione del Comune di Poggio Torriana aderisce al Festival regionale della Cultura Tecnica 2020 che quest'anno si concentra sul tema della Resilienza, fattore chiave anche per il superamento della crisi economica e sociale provocata dal Covid-19. Il Comune di Poggio Torriana partecipa, arricchendo il programma in calendario dal 14 ottobre al 19 dicembre, con la data di Giovedì 22 ottobre, al Festival della Cultura Tecnica, organizzando e promuovendo l’incontro “La Resilienza ai tempi del Covid: esperienze di una comunità dell’entroterra. Poggio Torriana si racconta” che si svolgerà in modalità online, nel rispetto delle indicazioni del nuovo DPCM del 18/10/2020.



L'assessore all'Istruzione, Francesca Macchitella, che modererà la tavola rotonda, commenta: "Questa iniziativa rappresenta un’occasione di confronto e di riflessione sul tema della resilienza, in particolare declinato agli ambiti dell'educazione, dello sport, dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e della cultura, nel tempo del distanziamento fisico. Auspico in una fattiva partecipazione all'incontro, anche se abbiamo dovuto modificare le modalità di svolgimento per rispettare la normativa nazionale, in vigore da oggi, dimostrando che la forza della resilienza si pratica ogni giorno anche sul lavoro, oltre che in famiglia, nella scuola e nei rapporti interpersonali".





I quattro relatori racconteranno la loro esperienza ma anche la loro visone per il prossimo futuro locale essendo tutti esponenti di realtà territoriali: Alessandro Merli, geologo dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia; Alberto Bruschi, guida turistica e fondatore di Valmatrek; Barbara Puccioni, educatrice di scuola primaria, presso il plesso di Camerano; Silvia Proietti, insegnante di danza ed esperta di benessere all'interno di Fluxo. Tutti gli argomenti che verranno affrontati rientrano nel tema di quest’anno del Festival della Cultura Tecnica, ovvero “Resilienza e Sviluppo Sostenibile”. La rassegna si prefigge infatti di sviluppare, con tutta la cittadinanza, le tematiche dell’Agenda 2030, sensibilizzando sui 17 obiettivi che essa prevede. Il Festival, sviluppato su tutto il territorio regionale, è organizzato dalla Città Metropolitana di Bologna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Per seguire in diretta il meeting di giovedì 22 ottobre basterà accedere, dalle ore 15, alla pagina istituzionale Facebook del Comune di Poggio Torriana.