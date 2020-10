Ciclismo: Benessere e Sport, ancora ottimi risultati nel weekend

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:19 - 19 Ottobre 2020

Corridori della Benessere e Sport.

Nuovo weekend di gare per la Benessere e Sport Santarcangelo. All'autodromo di Imola si è corso il piccolo giro di Romagna: nella prima tappa di sabato 17 ottobre Mauro Mondaini ha conquistato la vittoria nella categoria M5-M6, buoni piazzamenti per Alfredo Nonelli e Paolo Manfroni, rispettivamente terzo e quarto nella categoria M7-M8. Domenica 18 ottobre invece minori soddisfazioni per il sodalizio clementino: sesto Mauro Mondaini, che si è classificato dunque secondo. Nonelli è riuscito invece a conservare il terzo posto conquistato sabato.