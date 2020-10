FOTO Il film di Rimini Serravezza 1-1. Non basta il gol di Gigli

Sport

Rimini

| 11:35 - 19 Ottobre 2020

Vurhaj dopo la clamorosa occasione sfumata nella ripresa (fotoservizio Venturini).

Il Rimini Calcio stoppato al Romeo Neri dal Serravezza: per i biancorossi è il secondo pareggio stagionale in quattro gare. Per i biancorossi gara in discesa dopo il gol di Gigli (foto 1) della gallery, bravo a sfruttare di testa un calcio d'angolo dalla destra. Nella ripresa i toscani trovano il pari con Grassi (foto 2 Scotti battuto dal rasoterra) che infila con il mancino l'angolino basso. Il Rimini ha due ghiotte occasioni per portare a termine la gara: ma prima Vuthaj spreca (foto di copertina la sua disperazione), poi è Casolla da due passi a trovare una deviazione del portiere Orsini in uscita (foto 3 della gallery). Un punto per parte per gli allenatori Mastronicola e Vangioni (in foto 1 il saluto a inizio partita). Da segnalare nel Rimini la prima da titiolare di Canaletti (foto 5).