Camminata all'alba, l'iniziativa per promuovere la mobilità lenta e la campagna di Coriano

| 11:00 - 19 Ottobre 2020

Ieri (domenica 18 ottobre) si è tenuta la quinta edizione della camminata all'alba organizzata dal comune di Coriano e dalla pro loco allo scopo di promuovere la mobilità lenta, l'attività motoria e valorizzare il territorio e le aziende presenti su di esso.



Si tratta di un trekking su un percorso di 10 km della campagna corianese, occasione per ammirare il paesaggio rurale collinare con ulivi, vigne e campi coltivati. Quest'anno la manifestazione ha previsto la sosta con colazione presso l'azienda agricola e B&b Selosisa a Sant'Andrea in Besanigo, dove i partecipanti hanno potuto conoscere e degustare alcuni prodotti dell'azienda come olio, vino, passata di pomodoro, succhi di frutta, marmellate e miele, verdure e frutta.



«I partecipanti rimangono sempre molto affascinati dal paesaggio sapientemente disegnato dagli agricoltori e il contatto con la natura regala sempre belle emozioni. L'abbinamento con i prodotti del territorio è una proposta molto interessante sia per i visitatori sia per le aziende che possono presentare la loro attività a un pubblico più vasto e motivato», spiega l'assessore Anna Pazzaglia.