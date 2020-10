Cinema Tiberio: riparte la stagione lirica con il Nabucco di Verdi

Eventi

| 10:50 - 19 Ottobre 2020

Cinema Tiberio di Rimini.

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita martedì 20 ottobre alle ore 20 (biglietti da € 12 ad € 10) il primo appuntamento con la nuova stagione lirica, in differita dai più prestigiosi teatri del mondo: l’appuntamento inaugurale della rassegna è con Nabucco di Verdi, nell’edizione andata in scena nella suggestiva Arena di Verona nel 2017 con la direzione di Daniel Oren, la regia di Arnaud Bernard e George Gagnidze, Susanna Branchini e Rubens Pelizzari nei ruoli principali.



Quest’opera in quattro atti, su libretto di Temistocle Solera, raffigura l’antica Babilonia al suo apice e racconta la storia degli schiavi ebrei che, sostenuti dal sacerdote Zaccaria, combattono per la loro libertà e fede religiosa. Creato alla Scala di Milano nel 1842, “Nabucco” fu il primo grande successo di Giuseppe Verdi. In un’Italia, allora nelle grinfie dei movimenti nazionalisti, il pubblico si identifica immediatamente con i prigionieri ebrei a Babilonia, nell’opera eseguita cinquantasette volte in tre mesi, invece delle otto rappresentazioni inizialmente previste. Il coro schiavo “Va, pensiero” diventa così una delle melodie più famose della storia dell’opera.



La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 58 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it