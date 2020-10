Tragedia a San Leo: giovane cade dalla rupe e perde la vita

Cronaca

San Leo

| 10:44 - 19 Ottobre 2020

Il personale del Soccorso Alpino in azione a San Leo.

Tragedia a San Leo nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 18 ottobre): un 32enne residente nella Provincia di Bologna ha perso la vita dopo una caduta dalla rupe di San Leo. L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando alcune persone hanno rinvenuto uno zainetto. Immediatamente sono giunti i Carabinieri che hanno svolto i primi accertamenti, per poi chiamare il Soccorso Alpino e Speleologico, intorno alle 19.30, per effettuare ricerche nella zona impervia posta alla base della Rocca. Gli operatori intorno alle 20.30 hanno trovato il corpo senza vita del giovane, con traumi compatibili con una caduta dall'alto. Il giovane potrebbe essere scivolato, ma non è da escludere neppure un gesto intenzionale.