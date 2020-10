Stop protesi mobili, è possibile riavere il sorriso in poche ore grazie all'implantologia avanzata

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:09 - 19 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Tornare a sorridere è un piacere irrinunciabile per una vita felice. Anche chi è stato costretto a utilizzare protesi mobili, può fare ricorso alle tecniche di implantogia avanzata per ritrovare i propri denti: "Con 4 o 6 impianti, posizionati nella zona anteriore della mascella, possiamo riabilitare in poche ore il nostro paziente, senza alcun dolore grazie alla sedo-analgesia cosciente", spiega Alessandro Chicone de "Il Mondo del Sorriso". "Nella stessa giornata mandiamo via il paziente senza che abbia sentito alcun dolore, riabilitando l'estetica e la funzionalità masticatoria". Interventi che gli italiani spesso effettuavano all'estero, sobbarcandosi lunghe ore di viaggio: "Senza nulla togliere ai professionisti esteri, questi lavori devono essere seguiti nel tempo, con controlli", evidenzia Chicone.