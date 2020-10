Attualità

Rimini

| 08:58 - 19 Ottobre 2020

foto del lettore.

Un nostro lettore segnala una situazione di pericolo in ambito viabilità, chiedendo l'installazione degli specchi per permettere agli automobilisti che da via Santa Maria al Mare e via Cavalieri si immettono sulla via Ducale, in quanto la visuale è molto scarsa. "Se poi si aggiunge la velocità con cui automobili e motociclette percorrono la via Ducale.. Si rischia ogni volta di fare un incidente!", sottolinea il nostro lettore