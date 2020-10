Nuova viabilità a Viserba, ma asfalto malconcio: "Rischi per la sicurezza"

Attualità

| 08:51 - 19 Ottobre 2020

dissesti al manto stradale in via Marconi.

Un residente di Viserba Monte segnala un problema alla viabilità derivante dall'aumento del traffico a seguito della chisuura del passaggio a livello di via Polazzi-Morri. Nella fattispecie su via Marconi è aumentato il passaggio di mezzi, su un fondo stradale in stato di degrado. "Ho fatto segnalazione anche negli uffici comunali con la presa in carico e relativa comunicazione ad Anthea, ma la mia preoccupazione è che venga posizionato quel catrame, lo definierei un surrogato di catrame, che al passaggio delle autovetture solleverà il ghiaino possibile proiettile per chi segue anche in bicicletta". Problemi che riguardano anche la via Curiel e la stessa via Sacramora, da poco trasformata a senso unico per permettere ai bus di raggiungere il polo scolastico. A detta del lettore, prima di sconvolgere la viabilità della zona, era necessario mettere in sicurezza le strade, con un piano di riasfaltature.