Promozione in A2 per la squadra maschile della Polisportiva Celle

Sport

Rimini

| 08:41 - 19 Ottobre 2020

I giovani atleti della Polisportiva Celle promossi in A2.

Traguardo importante per la Polisportiva Celle di Rimini che conquista la promozione in Serie A2. Un grande risultato ottenuto dal team allenato da Pietro di Pumpo. Primo passo uno scambio con la Pro Carate Milano: il talento della Polisportiva Celle Thomas Grasso, specialista assoluto al volteggio e corpo libero, è entrato a far parte del team lombardo di A1, ma in cambio è arrivato Riccardo Villa, giovanissimo atleta emergente in grado in grado di presentare un programma completo sui 6 attrezzi.



Già nelle prime 2 tappe di campionato i ragazzi si sono fatti valere: Matteo Morini, Andrea Cascianelli, Alessandro Petroncini, Emmanuele Ercolani, Luca Bellondi, Riccardo Villa con il supporto di Simone Di Lorenzo e Alessandro Cardini; un solo ginnasta in prestito, quindi, a dimostrazione di una solida struttura interna, con un vivaio ricco di giovani talenti che stanno lavorando sodo.



Sia a Firenze che ad Ancona i giovani atleti riminesi sono riusciti a salire sul 3° gradino del podio senza esitazioni, infilando esercizi puliti del loro repertorio tecnico con la lucidità che un Campionato così importante richiede. Classifica sufficiente per sperare in una qualificazione che fino a quel momento si poteva solo sognare.



Nemmeno il lockdown ha demoralizzato lo staff e il gruppo non ha mai perso il proprio caratteristico affiatamento, tutto quello che si poteva fare è stato fatto e lo scorso venerdì a Napoli il sogno è diventato realtà. Senza i cari vicini, senza il tifo dalle tribune che avrebbero meritato, è arrivata una meritatissima medaglia d’argento che ha permesso a tutti, anche da casa di gioire per un’impresa che per la Polisportiva Celle (nel settore maschile) si realizzava per la prima volta nella storia.



Solo 3 squadre hanno ottenuto il pass per l’ A2: in ordine di classifica la Ghislanzoni Gal (Lecco) con punti 85, lo Sporting Club (Roma) con punti 80 e la Polisportiva Celle con 77 punti speciali che venivano assegnati in ogni tappa in base alla classifica ottenuta.



L’applauso ai ginnasti e al tecnico arriva immediatamente oltre che da tutto il consiglio direttivo della società anche dall’assessore Gianluca Brasini.