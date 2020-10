Vicina sente uno strano odore: anziana morta in casa da settimane E' successo a Rimini in una palazzina in via De Marchi

Cronaca Rimini | 07:45 - 19 Ottobre 2020 Dramma della solitudine in un'abitazione di Rimini: una 78enne è stata trovata senza vita due giorni fa (sabato 17 ottobre) dalla Polizia e dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto, un appartamento di via Marchi, a seguito della chiamata della vicina, che nei giorni precedenti aveva cercato di contattare l'anziana, suonando il campanello di casa, senza però mai ottenere risposta. Insospettitasi per il forte odore proveniente dall'appartamento, ha chiamato il 113. I soccorritori, una volta all'interno, hanno trovato il corpo senza vita della padrona di casa, il cui cadavere era in stato di decomposizione. Il decesso risalirebbe, secondo i primi rilievi, a una quindicina di giorni fa.