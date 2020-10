Calcio RSM: la Juvenes ribalta il Tre Penne, Fiorentino e La Fiorita di misura

Sport

Repubblica San Marino

| 19:28 - 18 Ottobre 2020

Radoi a segno su rigore (foto FSGC).

La Juvenes-Dogana conferma il suo gran momento prendendosi addirittura lo scalpo del Tre Penne, in vantaggio nel primo tempo ma poi costretto al primo k.o. stagionale e quindi anche all’aggancio in vetta da parte di Fiorita e Libertas, la prima con una gara in meno rispetto alle due dirette rivali. È Nicola Gai a sbloccarla al minuto 35’ con il quarto centro personale in stagione. Ma la Juvenes di questi tempi non è squadra che abbassi la testa: nella ripresa arriva infatti il ribaltone biancorossoazzurro, con il rigore di Davide Merli a pareggiare i conti e l’acuto di Matteo Baldini a portare in vantaggio la banda di Amati, alla fine in grado di festeggiare il secondo successo di fila dopo quello con il Domagnano e ad arrampicarsi a centro classifica a quota 7, la stessa del Tre Fiori.



Non sbaglia invece La Fiorita, che si fa bastare un solo gol per fare suo lo scontro ricco di ex con il Pennarossa (ad iniziare dal tecnico biancorosso Andy Selva), continuando così a volare a punteggio pieno (quattro su quattro), unica adesso in grado di fregiarsi di questo ‘titolo’. È di Michele Pieri, a segno poco oltre il quarto d’ora, la rete che decide l’intera sfida. Da una squadra che sa soltanto vincere ad un’altra che finora non l’aveva mai fatto: il Fiorentino supera di rigore il Faetano e sale a quota 4 in coabitazione con la Folgore, altra formazione che proprio ieri aveva levato al cielo il primo hurrà in campionato. Sorin Radoi non sbaglia dal dischetto al 15’, mentre lo stesso non si può dire del l’attaccante rumeno al minuto 63’, quando ad avere la meglio nel duello dagli undici metri è il portiere gialloblù Ermeti.



I RISULTATI



Pennarossa - La Fiorita 0-1



Juvenes Dogana - Tre Penne 2-1



Faetano - Fiorentino 0-1



PENNAROSSA Semprini; Baldani (dal 31’ De Biagi), Martin, Adami, Raffelli (dall’81’ D. Conti), Beresiarte, Hirsch, Sebastiani (dal 61’ Colagiovanni), Souare, A. Conti, Vittozzi

A disposizione: Valentini, Fabbri, Halilaj, Ciacci

Allenatore: Andy Selva

LA FIORITA Vivan; Amati, Brighi, Di Maio, Errico, Mar. Gasperoni (dal 57’ Zafferani), Grandoni, Guidi (dal 75’ Loiodice), Michelotti (dal 54’ Pancotti), Peluso (dal 75’ Santi), Pieri (dal 75’ Rinaldi)

A disposizione: Miori, Venturini

Allenatore: Nicola Berardi



Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti e Mattia Sapigni

Quarto Ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Sebastiani, Guidi, A. Conti, Peluso

Marcatori: 16’ Pieri



JUVENES-DOGANA Manzaroli; M. Raschi, M. Cevoli, Acquarelli, Gori (dal 65’ L. Rossi), Gatti, Boldrini, Merli (dall’87’ Quaranta), Protino (dall’80’ Baldazzi), Baldini, J. Raschi

A disposizione: Gobbi, Ancora, Zucchi, Tumidei

Allenatore: Manuel Amati

TRE PENNE Migani; Perrotta (dall’83’ Semprini), Mezzadri (dal 72’ Chiurato), Patregnani (dall’83’ Cibelli), Lombardi, Genestreti, Gasperoni, Chiaruzzi, Pieri (dal 75’ Ceccaroli), Gai, Sorrentino

A disposizione: Chierighini, A. Rossi, Battistini

Allenatore: Stefano Ceci



Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Fabrizio Morisco, Carmine Nuzzo

Quarto Ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Acquarelli, Baldini, Lombardi, Mezzadri

Marcatori: 36’ Gai, 68’ rig. Merli, 75’ Baldini



FAETANO Ermeti; A. Della Valle (dal 74’ Moroni), Cavali, Zaghini, Bonavitacola, Musabelliu, Pasolini (dal 65’ Gori), Fall, Ortolani, Pasini, Ballarini

A disposizione: Guidi, Dominella, Tomassoni, Palladino, Grilli

FIORENTINO Bianchi; La Serra, Filippi, Paglialonga, Paoloni, Dall’Ara (dal 56’ Balestra), Molinari, Baizan (dal 71’ Ceccoli), Candoli (dal 71’ Generali), Radoi (dall’87’ Cevoli), Pacchioni

A disposizione: Berardi, Terenzi, Cekirri



Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Laura Cordani, Gianmarco Ercolani

Quarto Ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Musabelliu, Candoli, Ballarini, Pasini, Gori, Pacchioni, Molinari

Marcatori: 15’ rig. Radoi