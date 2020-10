Calcio Prima Categoria: pesante sconfitta casalinga per il Morciano con il Roncofreddo (1-5)

Sport

Morciano

| 19:02 - 18 Ottobre 2020

Morciano - Roncofreddo 1-5



MORCIANO CALCIO: Castelgrande, Scognamiglio, Fiorini, Chiaravalloti (dal 64° Longoni), Tenti, Radu (dal 53° Nacar), Masini (dal 53° Albani), Ottaviani, Gomez, Tedesco (dal 85° Bartolini), Della Marchina (63° Di Blasio). A disposizione: Bornacci, Albertini, Ingrosso, Berardi.

Allenatore: Antonioli



RONCOFREDDO: Oreste, Zamagna, Babino, Bacchini (dal 75° Nicolini), Turci (dal 86° D’Ambrosio), Guiducci, Lasagni (dal 65° Cucchi), Lodovichetti, Foschi, Colbucci (dal 69° Marconi), Donati (dal 83° Astolfi). A disposizione: Onofri, Suzzi, Benvenuti, Lonzardi.

Allenatore: Molari



RETI: 32° Donati (RF), 51° Lasagni (RF), 52° Scognamiglio (M), 60° Lasagni (RF), 73° Donati (RF), 81° Nicolini (RF)

AMMONITI: Scognamiglio (M), Chiaravalloti (M), Radu (M), Di Blasio (M), Colbucci (RF), Zamagna (RF), Bacchini (RF), Turci (RF).

CRONACA: ospiti in vantaggio al 32° con Donati, che dopo aver seminato il panico nella difesa biancorossa trafigge Castelgrande con un perfetto diagonale. Nella ripresa la scena è tutta del Roncofreddo, mentre il Morciano non riesce a costruire trame di gioco in grado di impensierire la difesa ospite. Il raddoppio del Roncofreddo arriva al 6° con la rete di Lasagni. Un minuto più tardi il Morciano accorcia le distanze con Scognamiglio che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova il jolly da fuori area bucando Oreste. Al 15° terzo gol del Roncofreddo con Lasagni che di testa supera ancora una volta Castelgrande. A questo punto il Morciano si getta in avanti, lasciando spazio alle ripartenze del Roncofreddo che segna anche il quarto gol, con Donati che raccoglie un cross dalla destra e di piatto batte il numero 1 locale. Al 36° arriva anche il 5° gol del Roncofreddo realizzato da Bacchini. Dopo 3 minuti di recupero finisce 1-5 per il Roncofreddo.