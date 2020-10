Coronavirus, l'aggiornamento domenicale: 8663 tamponi negativi, oggi 9163 malati. A Rimini +37

Attualità

Emilia Romagna

| 15:35 - 18 Ottobre 2020

Tra la giornata di ieri e la mattina di oggi sono stati refertati 9189 test molecolari, di cui 526 positivi. Significa che più del 94 per cento delle persone testate, 8663 per l'esattezza, non hanno contratto il virus. Un dato confortante, soprattutto se paragonato al numero dei guariti, solo 6 in un giorno, e al nuovo bilancio dei morti, che ne ha visti aggiungersi 6 in 24 ore, nessuno in provincia di Rimini.



Dei nuovi positivi,220 sono asintomatici e 148 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 232 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,5 anni.



A Rimini sono 37 i nuovi casi, di cui 22 asintomatici. Del totale, 12 pazienti sono considerati sporadici e sono stati individuati per presenza di sintomi, mentre 21 per contatto con casi certi, per la maggior parte famigliari, 2 per test professionali, 1 per test pre ricovero e uno è di rientro dall’Ucraina.



Le persone in isolamento a casa sono 8657 (+ 500), circa il 95% dei casi attivi, mentre sono 67 i pazienti in terapia intensiva (+2, uno a Rimini dove in totale ci sono 5 persone in rianimazione) e 439 (+12) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.