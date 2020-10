A Riccione il mare d'inverno funziona: spiagge ancora aperte e turisti in costume

Attualità

Riccione

| 15:28 - 18 Ottobre 2020

Uno scatto in spiaggia a Riccione questa mattina.

Domenica Riccione festeggia i suoi 98 anni di vita, inaugurando la stagione invernale in un clima quasi primaverile.



In attesa della cerimonia in piazza, la spiaggia della Perla verde si è presentata al meglio durante il mattino nella sua tradizionale veste di "mare d'inverno" (anche se siamo ancora in autunno, ndr), offrendo la possibilità di noleggiare lettino e sdraio per prendere la tintarella fuori stagione. I più audaci addirittura in costume da bagno hanno passato una domenica in spiaggia come in estate. Stabilimenti aperti, bar e ristoranti sul lungomare con tavolini esterni come dal progetto dell'amministrazione Riccione Winter, che ha assicurato a tutti gli operatori balneari e ai pubblici esercizi aderenti di mantenere le strutture aperte e ampliare i propri spazi su suolo pubblico per un'accoglienza sempre al massimo.



"E' stata una vera soddisfazione vedere tante persone in spiaggia godersi il sole caldo nonostante l'autunno inoltrato - afferma la sindaca Renata Tosi, - in questi anni abbiamo puntato molto sull'idea che una città balneare e attiva come Riccione non debba mai abbassare la saracinesca, ma si debba presentare sempre pronta ed accogliente. Oggi per il compleanno che segna l'avvicinamento al Centenario credo che il miglior regalo ed augurio alla nostra comunità sia stato proprio quello di vedere tante persone allegre fare una passeggiata al mare, tra i viali e le sue belle vetrine, fermarsi a mangiare qualcosa e godere dell'atmosfera bella e curata che contraddistingue il nostro brand di Riccione".