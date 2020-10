Tennis, il circolo Cervia in finale nel campionato regionale over 55 a squadre

Sport

18 Ottobre 2020

Doppio del Ct Cervia al Mare e pineta.

Grande risultato per la formazione veterani del circolo tennis Cervia che ha raggiunto la finale del tabellone regionale del campionato Over 55. La formazione cervese ha battuto al primo turno per 2-0 il Tc Viserba in trasferta, poi ha sconfitto in casa per 2-1 la squadra A del Ct Tricolore Reggio Emilia, mentre sabato si è imposta fuori casa per 2-1 sul Tc Parma al termine di un match molto combattuto.



Nei parziali Luca Pigaiani ha battuto Francesco Piovani 6-2, 6-2, Giampiero Alinovi ha sconfitto Gabriele Guerrini per 6-3, 6-4, poi la coppia Guerrini-Pigaiani ha superato 6-3, 6-4 Diosy-Bersiga. Sabato la finale a Bologna contro la vincente tra Cs La Raquette e Ct Castenaso.