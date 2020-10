Rimini, crolla il solaio di un palazzo: ragazza salva per miracolo

Cronaca

Rimini

| 10:45 - 18 Ottobre 2020

Vigili del fuoco in azione (immagine repertorio).

Ha percepito il pericolo ed è fuggita dalla stanza dove, da lì a poco, sarebbe crollato il solaio: è accaduto ieri a Rimini, in un’abitazione in via Fratelli Bandiera, dove abita la giovane. Erano circa le 9 e 30, quando, già sveglia, si era attempata nel letto a consultare il cellulare, ma qualche rumore sospetto l’ha messa in allerta e si è alzata, uscendo dalla stanza. Qualche minuto dopo il soffitto in cartongesso è crollato. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che, una volta sul posto, hanno dichiarato lo stabile inagibile. La ragazza si è miracolosamente salvata e non ci sono stati feriti. A causare il cedimento con molta probabilità sono state le infiltrazioni d'acqua dovute alle piogge degli scorsi giorni.