Tennis, Andrea Maria Artimedi ko nella finale del singolare del torneo ITF Junior Tour di Pescara

| 22:02 - 17 Ottobre 2020

Il tecnico Antonino Lo Paro e Andrea Maria Artimedi.



Andrea Maria Artimedi arriva vicino al suo primo titolo nel circuito Itf Junior Tour, ma deve rimandare ancora l’appuntamento. Al termine di una settimana vissuta da protagonista, si ferma di nuovo all’ultimo ostacolo la corsa dell’allieva della Galimberti Tennis Academy nel torneo internazionale under 18 di Pescara, dove venerdì aveva conquistato il trofeo in doppio.

Accreditata della quinta testa di serie, la 17enne abruzzese ha esordito con un sofferto successo, per 4-6 7-6 (4) 6-3, su Alessandra Teodosescu, poi al secondo turno si è sbarazzata per 6-4 6-2 di Fabrizia Cambria, nei quarti ha eliminato per 7-6 (2) 3-6 6-4 Francesca Pace e in semifinale ha sconfitto 6-4 6-3 Chiara Fornasieri, seconda favorita del tabellone, prima di cedere di misura nel match conclusivo alla ceca Klara Novakova: 5-7 6-0 6-3 il punteggio con cui si è imposta la prima favorita del torneo.

In doppio l’allieva di Giorgio Galimberti, seguita in questa trasferta dal tecnico Antonino Lo Paro, e Federica Urgesi hanno rispettato sino in fondo il ruolo di prima testa di serie: dopo l’affermazione iniziale (6-2 6-2) su Elettra Gradassi e Sofia Pizzoni, nei quarti hanno superato 7-5 6-3 Silvia Alysia Pomarolli e la polacca Malwina Rowanska, in semifinale hanno sconfitto per 6-1 7-6 (6) Erika Di Muzio e Chiara Fornasieri per completare il loro percorso netto con il 6-3 6-2 inflitto in finale a Camilla Gennaro ed Emma Rizzetto, sotto gli occhi anche della capitana azzurra di Fed Cup, Tathiana Garbin.

Andrea Maria Artimedi archivia dunque la tappa di Pescara con il titolo in doppio e la finale in singolare, lo stesso identico bottino ottenuto la settimana precedente nel torneo di Tremosine sul Lago di Garda.