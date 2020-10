Basket Promozione, Santarcangiolese Tigers ko nel test contro Basket 2000 San Marino: 61-57

Sport

| 19:57 - 17 Ottobre 2020

A meno di un mese dall’esordio nel campionato di Promozione, la squadra del presidente Palmiro Fornati ha sostenuto venerdì sera al Multieventi di San Marino la prima amichevole stagionale. Ospiti del Basket 2000 Titano, i gialloblu di capitan Mussoni sono scesi in campo per i canonici 40’. Orfani del play Pablo Mussoni, di Mattia Mussoni e Michael Mussoni, i ragazzi allenati da coach Cristian Evangelisti han dato vita ad una piacevole sfida contro la squadra allenata da coach Max Morri, ex compagno di squadra da giocatore del timoniere clementino. Polveri un po’ bagnate da una parte e dall’altra, qualche amnesia, ma dopo così tanti mesi di inattività era più che prevedibile, tanto più che Santarcangiolese Tigers è una squadra totalmente nuova.

Pronti via, errori al tiro su entrambi i fronti, il confronto è aperto e sostanzialmente le squadre viaggiano sempre in parità.

Nel secondo quarto la freschezza atletica degli ospiti produce il primo vero break, coach Evangelisti pesca a piene mani dalla panchina e solo una bomba irreale di Berardi sul filo di sirena riduce lo svantaggio dei Titani.

Lo spartito della partita resta lo stesso anche nel secondo tempo, con qualche errore di troppo e maggiore presenza a rimbalzo dei padroni di casa.

“Tornare a giocare e a dirigere una gara dopo 8 mesi, è stato speciale. Di fronte avevamo Basket 2000, squadra che reciterà un ruolo importante nel campionato di Promozione. I ragazzi hanno provato ad applicare ciò che proviamo in allenamento: giocare in contropiede, in transizione ed essere pericolosi da subito. – fotografa la gara coach Evangelisti – Siamo consci che c’è tanto da lavorare, siamo ancora un cantiere aperto ma a tratti ho visto situazioni buone: ora è necessario aumentare la continuità. Si sono viste pure ottime individualità. Sono molto soddisfatto. – finisce il commento il timoniere Santarcangiolese - Rituffiamoci in palestra per allenarci duro e preparariamo la prossima amichevole”.

Il tabellino

Basket 2000 Titano – Santarcangiolese Tigers 61-57

BASKET 2000: Bombini 2, Borello 8, Berardi 18, Ugolini 15, Papini 6, Gambi, Zafferani, Cardinali 6, Liberti, Lioi 6. All.: Morri.

Santarcangiolese Tigers: Ma. Mussoni 11, S. Buo 10, T. Guiducci 3, Caverzan 10, Della Pasqua 8, Giordani 2, Zaghini 9, A. Rossi 2, L. Fabbri 0,

O. Fabbri 1, M. Fabbri 1, F. Guiducci. All: Evangelisti

PARZIALI: 15-10; 17-22; 15-11; 14-14