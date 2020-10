Calcio RSM: la Libertas vince il derby in rimonta

Sport

Repubblica San Marino

| 18:51 - 17 Ottobre 2020

Foto FSGC.

Ritorna il Campionato Sammarinese dopo la sosta per le Nazionali, a margine della quale la Folgore può celebrare il primo successo nella competizione dell’attuale stagione sportiva. Il big match di giornata, che contrapponeva il club di Falciano ai detentori del Tre Fiori, si è risolto al 71’ per effetto della rete siglata di Riccardo Aluigi. I gialloblù di Cecchetti, rimasti in inferiorità numerica per quasi un’ora di gioco, non sono riusciti a rimettere la partita in carreggiata subendo così la prima sconfitta stagionale.

Si è invece conclusa in perfetta parità la sfida di Fiorentino che contrapponeva Murata e Virtus: le squadre di Achille Fabbri e Luigi Bizzotto si sono anche spartite i tempi di gioco nei quali andare a segno. A sbloccare il punteggio è stata la compagine di Acquaviva, avanti al 39’ grazie al rigore trasformato da Baiardi. La rete del definitivo 1-1 è arrivato a venti minuti dalla fine e reca la firma di Baschetti.

Spettacolare e palpitante il derby del Castello di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas. I granata di Papini vanno sotto 2-0 grazie agli acuti di Vitali ed Urbinati, guadagnando la via degli spogliatoi sul medesimo punteggio parziale. Il tecnico riminese deve aver evidentemente toccato le corde giuste nell’intervallo, considerata la clamorosa rimonta prodotta nella seconda frazione di gioco. Il rigore di Bernacci in avvio ha riaperto la sfida che Righini ed Obeng hanno definitivamente trasformato in ora per la Libertas, che aggancia momentaneamente in vetta alla classifica il Tre Penne, impegnato domani a Fiorentino con la Juvenes-Dogana. In campo anche La Fiorita, che incrocerà il Pennarossa dell’ex capitano Andy Selva e il confronto tra Faetano e Fiorentino, previsto sempre per le 15:00 presso l’impianto di Montecchio.



I RISULTATI



Folgore - Tre Fiori 1-0



Murata - Virtus 1-1



Cailungo - Libertas 2-3



FOLGORE Bicchiarelli, Spighi, Brolli, Rosini, Sottile (dal 54’ Francioni), Domeniconi, Aluigi (dall’86’ Lisi), Mattia Giardi (dal 77’ Luca Nanni), Dormi, Garcia (dal 77’ Matteo Giardi), Badalassi

A disposizione: Semprini, Bernardi, Sabbadini

Allenatore: Omar Lepri

TRE FIORI A. Simoncini, D. Simoncini, Bilendo, Stelitano (dal 75’ Angelini), D’Addario (dal 75’ Pracucci), Bonini (dal 59’ Vandi), Lunardini, Santoni, Figone (dal 59’ Del Sante), Apezteguia (dal 43’ Kalissa), Gjurchinoski

A disposizione: De Angelis, Dolcini

Allenatore: Matteo Cecchetti



Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Marcatori: 73’ Aluigi

Ammoniti: D’Addario, Bilendo, Domeniconi, Badalassi, Garcia, Stelitano, Francioni, Spighi, Rosini

Espulsi: Bilendo (doppia ammonizione)



MURATA Broccoli, Fedeli, Pippi (dal 46’ Baschetti), Tomassini, Arrigoni, Bozzetto, Rinaldi (dal 58’ Babbini), Salvatori, Campidelli, Giulianelli, Tani

A disposizione: Benedettini, Casadei, Nanni, Babboni, Ortibaldi

Allenatore: Achille Fabbri

VIRTUS Stimac, D’Altri, Giacomoni, Massari, Battistini, Baiardi, Alijahet (dal 63’ Limouni), Rigoni, Lago (dall’86’ Mantovani), Angeli, Santucci (dal 74’ Ciacci)

A disposizione: Paolini, Bonfé, Liverani, Tosi

Allenatore: Luigi Bizzotto



Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Andrea Guidi ed Erjol Allmeta

Quarto ufficiale: Marco Avoni

Marcatori: 38’ rig. Baiardi, 69’ Baschetti

Ammoniti: Giulianelli, Baiardi, Baschetti, Lago, Bozzetto, Arrigoni



CAILUNGO Gallinetta, Iuzzolino, Genghini, M. Rossi, Righetti, Vitali, Baravelli (dal 63’ Carnesecchi), A. Rossi, Cechetti (dal 78’ Matteoni), Tadzhybayev (dal 50’ Viespoli), Urbinati

A disposizione: La Monaca, Ura, Diallo

Allenatore: Giuliano Bianchi

LIBERTAS Zavoli (dall’80’ Gentilini), Moretti, Sartori (dal 76’ Gaiani), Narducci, Tisselli, Pesaresi, Morelli (dal 46’ Olivi), Ulizio (dal 46’ Golinucci), Bernacci, Righini, Noschese (dal 46’ Obeng)

A disposizione: Giorgini, Berretti

Allenatore: Mirko Papini



Arbitro: Domenico de Girolamo

Assistenti: Giovanni de Girolamo e Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Cristiano Assari

Marcatori: 11’ Vitali, 30’ Urbinati, 55’ rig. Bernacci, 71’ Righini, 85’ Obeng

Ammoniti: Moretti