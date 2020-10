WhatsApp Santarcangelo: il nuovo canale informativo dell’amministrazione comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:32 - 17 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

L’amministrazione comunale di Santarcangelo lancia un nuovo canale informativo sulla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp che sarà attivo a partire da lunedì 26 ottobre.

“WhatsApp Santarcangelo”, è il titolo del progetto e della lista broadcast creata dal Comune di Santarcangelo per fornire gli aggiornamenti su scadenze, eventi, bandi, viabilità, situazioni di emergenza e altre le informazioni utili ai cittadini. Per iscriversi al servizio, occorre salvare nella propria rubrica telefonica il numero 334/2623230 e inviare un messaggio scrivendo nome, cognome e “Iscrivimi”. Allo stesso modo, per cancellarsi dal servizio basterà inviare il messaggio “Cancellami”.

Il canale WhatsApp non è invece attivo per richieste di informazioni o segnalazioni che possono essere inoltrate contattando lo Sportello al Cittadino al numero 0541/356.356, all'indirizzo mail urp@comune.santarcangelo.rn.it. Per inviare una segnalazione all’Amministrazione comunale è possibile anche utilizzare la piattaforma e l’App Rilfedeur.

Il nuovo servizio si aggiunge ai numerosi canali informativi dello Sportello al Cittadino: il sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it, la newsletter, la pagina Facebook e il profilo Instagram e, appunto, il canale per la raccolta delle segnalazioni.